Jandarma 8 Bin Uzman Erbaş Alacak

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete üzerinden yapılan açıklamaya göre başvurular, KPSS puanı ile kabul edilecek. 7 bin 87 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere, 10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi), 300 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşları olmak üzere toplam 8 bin uzman erbaş orduda görev alacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleşecek. Adayların Türk vatandaşı ve erkek olması gerekiyor. Uzman erbaş teminine yönelik ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabiliyor. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adayların başvuruları kabul edilmiyor. Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023-2024 yıllarından birine ait KPSS puanının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri, lojistik (mesleki nitelikler) alt branşı için ise 2024 yılına ait KPSS puanının (P93, P94) 50 ve üzeri olması gerekiyor. İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan ise KPSS puanı istenmiyor, başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olmaları ve gerekli belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri gerekiyor.

ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Başvuru tarihinde müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 20 yaşını doldurmuş ve 27 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamakta, ancak askerlikte bulunmuş adayların, birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 ve üzeri not almış olmaları gerekiyor. Askerliğe elverişli rapor alınmamış olmaması, askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için müracaat tarihinde terhisinin üzerinden beş yıldan fazla geçmemiş olması da önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Bu şartların yanı sıra, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak, Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görevli olan sözleşmeli erbaş ve erlerin, uzman erbaşlığa geçişleri için gerekli koşulları sağlaması gerekiyor. Seçme sınavını başarıyla geçmek ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” sağlık raporu almak da temel şartlar arasında. Boy uzunluğu ve kilo, başvuru kılavuzundaki tabloya uygun olmalıdır. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile diğer eğitim kurumlarından disiplin nedeniyle çıkarılmamış olmak da gerekmektedir.