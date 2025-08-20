Jandarma 8 Bin Uzman Erbaş Alacak

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak toplam 8 bin uzman erbaş alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, başvurular KPSS puanı ile gerçekleştirilecek. Bu alımda, 7 bin 87 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere, 10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi), 300 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşında toplam 8 bin uzman erbaş orduya katılacak.

BAŞVURULAR İÇİN TARİHLER

Adayların başvurusu, 20 Ağustos ile 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvurular için gereken şartlar arasında Türk vatandaşı olmak ve erkek olmak yer alıyor. 2026 yılı uzman erbaş temini için ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar, KPSS puanları ile başvuru yapabilecek. Ancak, KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamıyor.

Jandarma ve diğer branşlar için 2023-2024 yıllarındaki KPSS puanlarının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri olması, lojistik alt branşı için ise 2024 yılına ait KPSS puanının (P93, P94) 50 ve üzeri olmasına dikkat edilecek. İlköğretim mezunu adaylardan KPSS puanı istenmiyor fakat başvuru kılavuzunda yer alan mesleki yeterlilik kriterlerine sahip olmaları ve bu belgeleri başvuru sistemine yüklemeleri gerekiyor.

YAŞ VE ASKERLİK ŞARTLARI

Bağlı olunan nüfus kaydına göre, müracaat tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşını doldurmuş ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş adaylar (01 Ocak 2006 – 01 Ocak 1998 tarihleri arasında doğanlar) başvuru yapabilecek. Askerlik hizmetinin tamamlanmış olması zorunlu değil fakat askerlik hizmetini yaparken başvuranların birlik komutanlıkları tarafından düzenlenen nitelik belgesinden 80 ve üzeri not almış olmaları gerekiyor.

Ayrıca, askerlik hizmetini tamamlayan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhislerinin üzerinden beş yıldan fazla bir süre geçmemiş olmasına dikkat edilecek. Sözleşmeli erbaş ve erlerden, uzman erbaşlığa geçiş şartlarını sağlayanların, belirli miktar kadro ihtiyaçları dahilinde uzman erbaşlığa geçirilmesi mümkün olacak.

SAĞLIK VE FİZİKSEL ŞARTLAR

Adayların seçim sınavlarını başarıyla geçmesi, sağlık kurulu raporunu Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerden alması gerekecek. Boy uzunluğu en az 167 cm ve en fazla 210 cm olmalı, kilonun da başvuru kılavuzundaki boy-kilo tablosuna uygun olması gerekiyor. Askeri okullarla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden herhangi bir sebeple çıkarılmama şartı ile diğer okullardan disiplin cezası almamış olmaları da başvuru için gerekli olan şartlar arasında yer alıyor.