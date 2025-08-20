Jandarma, 8 Bin Uzman Erbaş Alacak

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 8 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPACAK

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayınlanan bilgilere göre, başvurular KPSS puanı ile gerçekleştirilecek. Alınacak uzman erbaşlar arasında 7 bin 87 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere, 10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi), 300 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşları yer alıyor.

BAŞVURULAR İÇİN TARİHLER

Adayların başvuruları, 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunabilmek için aranan şartlar ise şu şekildedir: Türk vatandaşı ve erkek olmak, 2026 yılı uzman erbaş teminine yönelik ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu olmak gerekir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacak. Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için 2023-2024 yıllarından birine ait KPSS puanının (P3, P93, P94) 60 ve üzeri olması gerekecek. Lojistik (mesleki nitelikler) alt branşı için 2024 yılına ait KPSS puanının (P93, P94) 50 ve üzeri olması gerekiyor.

ÖZEL ŞARTLAR VE GEREKEN BELGELER

İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı istenmeyecek; ancak başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olması ve belgeyi başvuru sistemine yüklemesi gerekecek. Ayrıca, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2025) itibarıyla yirmi yaşını doldurmuş ve yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak, askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Askerlik hizmetini gerçekleştiren adaylar için, birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 ve üzeri not almış olmaları gerekiyor.

FİZİKSEL GEREKLER VE DİĞER ŞARTLAR

Askerliğe elverişli değildir raporu olmamak şartı ile, askerlik hizmetini yapmış olan adayların müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor. Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’na göre, uzman erbaşlığa geçiş için gerekli şartları sağlayan sözleşmeli erbaş ve erler, ilgili kuvvet komutanlıklarının ihtiyaç duyduğu kadara uzman erbaş olarak atanacak. Başvuru yapan adayların, belirtilen boy koşullarına (en az 167 cm, en fazla 210 cm) uygun olması ve Sağlık Bakanlığı onaylı sağlık kurulu raporu alması da gerekecek.

Ayrıca, adayların askeri okullardan veya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi gibi eğitim kurumlarından herhangi bir sebeple çıkarılmamış olmaları şartı da önemli bir koşul arasında yer almakta.