Jandarma, Bingöl’de 8 Şüpheliyi Yakaladı

BAŞARILI ÇALIŞMA SONUCUNDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER

Bingöl’de jandarma ekipleri başarılı bir çalışmaya imza atıyor. Bu çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan 8 şüpheli yakalanıyor. Yapılan operasyona dair açıklama Bingöl Valiliği’nden geldi. “Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır.”

UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, İl Merkez, Genç ve Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi içerisinde yol kontrol noktasında yapılan uygulamada; 127,92 gram toz esrar, 19,22 gram kubar esrar, 2 adet av tüfeği ve 82 adet fişek ele geçirilmiştir.” Ayrıca, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 8 şüpheli şahıs yakalanmış olup, adli işlemler Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda başlatılıyor.