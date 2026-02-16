Jandarma Mesajı İddiası Gerçek Olmadı

jandarma-mesaji-iddiasi-gercek-olmadi

Sosyal medyada bir kadın, jandarma kontrolünden sonra GBT bilgilerine bakan personelin kendisine mesaj gönderdiğini öne sürdü. Bu iddiasını destekleyen ekran görüntülerini paylaşan kadın, “İki takıldık fena”, “Geldi bizi buldu bela” ifadeleri ile dikkat çekti.

PAYLAŞIMIN ARDINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Yapılan paylaşım, sosyal medya üzerinde geniş yankı bulduktan sonra kadın, olayın gerçeği yansıtmadığını belirterek özür diledi. Özür mesajında, “Jandarma personeli hakkında yapmış olduğum paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir jandarma personeli benimle iletişime geçmemiştir. Ben bu videoyu akım olduğu ve etkileşim almak için paylaştım” diye ifade etti.

