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Jandarma Operasyonu: Silah ve Uyuşturucu Baskını

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İL JANDARMA EKİPLERİNDEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde, 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

ADRESLERDEN ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda, toplamda 7 tabanca, 3 av tüfeği, 240 mermi, 63 hap, 160 gram uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Haliliye Jandarma Karakolu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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