Jandarma Uzman Erbaş Alımı Gerçekleşecek

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NIN ALIM İLANI

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, 8 bin uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan bilgilere göre, başvurular KPSS puanıyla gerçekleşecek. Toplamda 8 bin uzman erbaş, 7 bin 87 jandarma, 3 at bakıcısı, 10 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 80 muhabere personeli, 10 havacılık (5 uçak/helikopter teknisyen yardımcısı, 5 havacılık itfaiyesi), 300 lojistik (mesleki nitelikli) ve 10 bando alt branşlarında görev alacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 20 Ağustos – 3 Eylül 2025 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

GEREKEN ŞARTLAR

Adayların Türk vatandaşı ve erkek olması gerekiyor. 2026 yılı uzman erbaş teminine yönelik ortaöğretim (lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuruda bulunabiliyor. KPSS puanı olmayan adaylar başvuru yapamayacak. Jandarma, at bakıcısı, bot serdümeni, sıhhiyeci, muhabere, havacılık ve bando alt branşları için, 2023-2024 yıllarına ait KPSS puanlarının (P3, P93, P94) en az 60 olması gerekiyor. Lojistik (mesleki nitelikler) alt branşı için ise, 2024 yılına ait KPSS puanının (P93, P94) 50 ve üzeri olması şartı aranıyor.

İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı istenmiyor, ancak başvuru kılavuzunda belirtilen mesleki yeterlilik kriterlerinden birine sahip olmaları ve belge yüklemeleri gerekiyor. Ayrıca, başvuru yapılan yılın 1 Ocak itibarıyla 20 yaşını doldurmuş ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları şartı bulunuyor. Askerlik hizmeti yapma koşulu aranmıyor; ancak askerlikte iken başvuranların, birlik komutanlıklarından alınan nitelik belgesinden en az 80 puan almış olmaları gerekiyor.

Adayların, askerliğe elverişli olmadıklarına dair raporu bulunmaması ve askerlik hizmetini tamamlayanların, müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla (20 Ağustos 2025) terhislerinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekiyor. Sözleşmeli erbaş ve erlerin, belirtilen şartları sağlamaları hâlinde uzman erbaşlığa geçiş hakları bulunuyor.

Ayrıca, adayların sağlık kurulu raporu almış olması, boylarının en az 167 cm en fazla 210 cm arasında olması ve kilosunun boy-kilo tablosundaki değerlere uygun olması gerekiyor. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden ya da diğer okullardan disiplin nedeniyle çıkarılmamış olmaları da şartlar arasında yer alıyor.