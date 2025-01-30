Jandarma, Yangın İddialarını Yalanladı

YANLIŞ İDDİALARIN DOĞRULANMASI

Jandarma Genel Komutanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yaşanan yangınla ilgili olarak Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin müdahale etmediği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmiş. Yapılan açıklamada, “Bazı yayın organlarında yayımlanan 30 Ocak 2025 tarihli haberlerde Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde gerçekleşen yangın faciası ile ilgili olarak bölgede sabit konuşlu bulunan Jandarma Arama Kurtarma Timlerinin (JAK) yangından önce bölgeden çekildiği ve olaya müdahale etmediği şeklinde gerçeği yansıtmayan ifadeler yer almıştır” denmiştir.

JAK TIMLERİ HAZIR BEKLEMEDE

Açıklamada, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanlığı’nın bulunduğu, ayrıca Bolu İl Jandarma Komutanlığına ait bir JAK Timi ve kış sezonunu desteklemek amacıyla Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) görevlendirilen bir JAK Timi’nin, 7 gün 24 saat esasına göre bölgede hazır beklediği ifade edilmiştir.

HIZLI MÜDAHALE VE DESTEK HİZMETLERİ

Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025 tarihinde çıkan yangının hemen ardından, iki JAK Timi, 8 dakika içinde olaya müdahale ederek kurtarma faaliyetlerine başlamıştır. Ayrıca, arama-kurtarma süreçlerine destek vermek amacıyla JÖAK’tan bir helikopter, bir JAK Timi, bir Helikopter Atma ve Toplama Timi (HATU) ile Bolu İl Jandarma Komutanlığından iki Jandarma Asayiş Komando Timi de derhal bölgeye gönderilmiştir.

KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME GEREĞİ

Söz konusu haberlerde yer alan yanlış iddiaların, kamuoyunu yanıltmaya ve Jandarma Genel Komutanlığının itibarını zedelemeye yönelik olduğu dile getirilmiştir. Yapılan açıklama, olayın gerçek yüzünü kamuoyuna aktarmayı amaçlamaktadır.