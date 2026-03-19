Jandarmadan Bayramda Sıcak Karşılama Turu

Niğde’nin Avanos ilçesinde bulunan Çavuşin köyündeki jandarma uygulama noktasında, bayram tatili için bölgeyi ziyaret eden sürücüler ve turistler güvenlik kontrollerine tabi tutuldu. Aynı zamanda, jandarma ekipleri, ziyaretçiler için sürpriz bir karşılama gerçekleştirerek şeker ve kolonya ikramında bulunarak bayramlarını kutladı.

TURİSTLER UYGULAMADAN MEMNUN

Uygulama noktasında durdurulan sürücülerden biri olan Ömer Balkan, “Uygulama süper olmuş. Tebrik ediyorum. Her yönüyle dört dörtlük bir hizmet” şeklinde yorum yaptı. Samsun’dan gelen Osman Yüksel ise, “Bölgeye ilk kez geliyoruz. Bizim için çok ince bir karşılama oldu. İyi ki de gelmişiz” diye belirtti. İtalyan turistler ise, “Bizde polisler bizi durdurup ceza yazıyor. Ama burada askerler şeker ve çikolata veriyor, her şey yolunda gidiyor” diyerek şaşkınlıklarını ifade etti.

TRAFİK VE GÜVENLİK DENETİMLERİ

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram süresince Kapadokya genelinde denetimlerini artırdı. Yoğun turistik güzergâhlarda 24 saat esasına göre görev yapan ekipler, trafik akışını düzenleme ve olası kazaların önüne geçme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Ziyaretçilerin güvenli ve huzurlu bir tatil geçirebilmesi için yol kontrolleri ve bilgilendirmeler devam ediyor.

KAPADOKYA’DA BAYRAM HAZIRLIKLARI

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya, peribacaları, yer altı şehirleri, tarihi kaya kiliseleri ve sıcak hava balonları ile milyonlarca turisti ağırlıyor. Nevşehir Valisi Ali Fidan, bayram boyunca 202 ekip ve 2 bin 574 güvenlik personelinin görev alacağını, ayrıca dedektör köpek ve drone desteğiyle denetimlerin güçlendirileceğini bildirdi. Kapadokya’daki konaklama doluluk oranlarının yüzde 80’in üzerine çıkmasının beklendiği kaydedildi.