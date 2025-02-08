Japonya, 5 Kripto Borsasını Engelliyor

FSA’NIN TALEBİ VE ENGELLEME SÜRECİ

Japonya’nın finansal düzenleyici kurumu Finansal Hizmetler Kurumu (FSA), Apple ve Google’a, ülkede kayıt dışı faaliyet gösteren beş kripto para borsasının engellenmesi için talepte bulundu. Nikkei’nin haberine göre, FSA’nın hedef aldığı platformlar Bybit, MEXC Global, LBank, KuCoin ve Bitget oldu. Apple, bu doğrultuda perşembe günü söz konusu uygulamaları Japonya’daki App Store’dan kaldırdı. Google’ın ise henüz konuyla ilgili bir yanıt verdiği bildirilmedi.

YASAL UYUM VE KAYIT ZORUNLULUĞU

FSA, bu borsaların Japonya’da hizmet verebilmesi için Ödeme Hizmetleri Yasası kapsamında ‘kripto varlık borsası’ olarak kayıtlı olmaları gerektiğini açıkladı. Ancak bu platformların, resmi kayıt olmaksızın Japonya’daki kullanıcılara hizmet sunduğu tespit edildi. Daha önce de bu borsalara yönelik kamuya açıklama yapan FSA, yasalara uyum sağlamalarını istemişti.

APPLE’IN UYGULAMA KALDIRMA ADIMI

Apple’ın uygulamaları mağazasından kaldırması, yeni kullanıcıların indirme yapmasını engelliyor. Ancak mevcut kullanıcıların, bu platformların web siteleri üzerinden işlemlerini yapabildiği bildirildi. Bu durumun sonucunda FSA’nın ek önlemler üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Kaynak: CNBC-E