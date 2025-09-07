Japonya Başbakanı İşiba İstifa Etti

JAPONYA’DA SİYASİ KRİZ

Japonya’da siyasi kriz derinleşiyor. Kyodo ajansının bildirdiğine göre, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru’ya, temmuz ayında gerçekleştirilen Danışman Meclisi seçimlerinde elde edilen çoğunluk kaybının sorumluluğunu alması için çağrılar artıyor.

İSTİFA KARARI GÜNDEMDE

İktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP), yarın parti liderliği için erken seçim düzenlemeye yönelik imza toplaması bekleniyor. Bu süreçte, hükümetin üst düzey yetkilileri, İşiba’nın istifa etme niyetini açıkça belirttiğini aktarıyor. İşiba, bugün yerel saatle 18.00’de bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

İÇ SEÇİM SÜRECİ

Başbakan’ın istifa kararı alması durumunda, LDP içinde lider değişikliği için yapılacak olan iç seçimde, yeni belirlenecek isim Meclis’te Başbakan olarak ilan edilebilecek.