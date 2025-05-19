Japonya’da Çizgi Romanda Afet İddiası

DOĞAL AFET İDDİALARI REZERVASYONLARI ETKİLİYOR

Japonya’da bir çizgi romanda doğal bir afetin yaşanacağına dair iddianın ortaya atılması, bazı turistlerin rezervasyonlarını iptal etmesine neden oldu. Bu manga eserinde “gerçek bir afet” yaşanacağı belirtiliyordu. CNN International’ın haberine göre, manga sanatçısı Ryo Tatsuki tarafından 1999 yılında yayınlanan “Gördüğüm Gelecek” isimli eserde, Mart 2011 için büyük çaplı bir felaket uyarısı yapılmıştı. 11 Mart 2011 tarihinde Tohoku bölgesinde 9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti ve ardından yıkıcı bir tsunami yaşandı. Eserin 2021 yılındaki “tam sürümü” ise bir sonraki büyük depremin bu temmuz ayında meydana geleceğini öngörüyor. Bunun yanında Japonya ve Hong Kong’daki medyumlar da benzer uyarılarda bulundu. Bu durum, internet ortamında büyük bir paniğe yol açarken, bazı turistler seyahatlerini iptal etmeye karar verdi.

REZERVASYONLARDA KAYDA DEĞER DÜŞÜŞ

WWPKG seyahat acentesinden CN Yuen’in bildirdiğine göre, Japonya’ya yapılan rezervasyonlar Paskalya tatilinden bu yana yarı yarıya düştü. Önümüzdeki ay rezervasyonların daha da azalması bekleniyor. Çizgi romandaki öngörüler ve bu konuda ortaya atılan spekülasyonlar, özellikle Çin anakarasıyla Hong Kong’dan gelen turistlerde endişe yarattı. Çin, Japonya’ya en fazla turist gönderen ikinci ülke, Hong Kong ise dördüncü sırada. Ancak bu korku, Tayland ve Vietnam gibi diğer bölge ülkelerine de yayıldı. Bu ülkelerdeki sosyal medya paylaşımlarında insanlara Japonya’ya gitmeden önce bir kez daha düşünmeleri önerildi.

TAHMİNLERİNİN GÜCÜ VE ELEŞTİRİLER

Japonya sık sık büyük depremlerle karşılaşan bir ülke. Ocak ayında Japonya hükümeti, gelecek 30 yıl içinde Nankai Trough bölgesinde büyük bir depremin olma ihtimalinin yüzde 80 olduğu açıklamasında bulundu. Bu durum, “büyük deprem” korkularını artırdı. Bazı deprem bilimciler bu uyarıları eleştirerek, bunların gerçek olabilme ihtimalini sorguladı. Tatsuki’nin manga eserleri özellikle Doğu ülkelerinde geniş bir takipçi kitlesine sahip. Hayranlarına göre, sanatçı gelecekte yaşanacak olayları rüyasında görebiliyor. 2011 yılına dair tahmininin gerçekleşmesi, onu sadece Japonya’da değil, Tayland ve Çin gibi ülkelerde de popüler hale getirdi. Yayıncısına göre, kitabı 900 bin kopya sattı ve Çince de yayımlandı. Hayranları, sanatçının sadece depremleri değil, Prenses Diana ve Freddie Mercury’nin ölümleri ile Covid-19 pandemisini de tahmin ettiğini ifade ediyor. Eleştirmenler ise sanatçının yazdıklarının “ciddiye alınmak için fazla muğlak” olduğunu belirtiyor.

KİTABIN İÇERİĞİ VE YORUMU

Tatsuki, 2021’de yayınlanan tam sürümünde, 5 Temmuz’da Japonya ve Filipinler arasındaki deniz yatağında bir yarık açılacağını ve bunun Tohoku depreminin neden olduğu tsunamiden üç kat daha büyük dalgaları beraberinde getireceğini öngörüyor. Sanatçı, bu öngörülerin rezervasyon iptallerine neden olmasıyla ilgili gelen bir soruya, yapılan çalışmaların insanları afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirmesini “çok olumlu” bulduğunu belirtti. Ancak, rüyaların karşısında “fazla sarsılmamaları” ve “uzman görüşlerine uygun eylemler gerçekleştirmeleri” gerektiğini de vurguladı.