Japonya’daki Orman Yangını Kontrol Altında

İLK GELİŞMELER

Japonya’nın kuzeydoğusunda 26 Şubat’ta başlayan orman yangını, 12 gündür sürüyor. Yangınla ilgili en son gelişmelerde, en az 210 binaya zarar veren yangının kontrol altına alındığı açıklandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kyodo News’in aktardığına göre, yerel yetkililer, yangının daha fazla yayılma riski taşımadığını belirtiyor. Yetkililer, alevlerin tamamen söndürülmesi için devam eden çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

ÖNCEKİ OLAYLAR

Yangın, 26 Şubat’ta başlamış ve yaklaşık 2 bin 900 hektarlık bir alanın küle dönmesine neden olmuştu. 27 Şubat’ta yangın bölgesinde yapılan müdaheleler sırasında yanmış bir cesedin bulunması, olayın ciddiyetini artırmıştı. Iwate eyaletine bağlı Ofunato kenti yetkilileri, 7 Mart’ta yangın nedeniyle tahliye edilenlerden 1249’unun tahliye merkezlerinde, 3 bin 61 kişinin de akraba evlerinde veya başka yerlerde barınmakta olduğunu bildirdi.