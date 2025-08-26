Jeddah Tower, Dünyanın En Yüksek Binası

DÜNYA’NIN EN YÜKSEK BİNASI İÇİN HAZIRLIK

Suudi Arabistan’ın önemli inşaat projelerinden biri olan Jeddah Tower, Dubai’deki 828 metrelik Burj Khalifa’yı geride bırakıp dünyanın en yüksek binası olma yolunda ilerliyor. Kule, ikonik yükseklikteki tasarımıyla dikkat çekiyor ve bin metreyi aşması, 130’dan fazla kat içermesi bekleniyor.

KULEDE NELER OLACAK?

Tam yüksekliği henüz açıklanmamış olan yapı, içerisinde otel, ofisler ve rezidanslar barındıracak. Ayrıca 157. katta dünyanın en yüksek seyir terası bulunacak. Projenin iç mekanında yer alacak 59 asansör, beş çift katlı asansör ile 12 yürüyen merdiven, binanın işlevselliğini artıracak unsurlar arasında yer alıyor.

Jeddah Tower’ın inşaatı 2013 yılında başlamış, fakat 2018’de yüklenicilerin karşılaştığı yasal talepler sebebiyle duraksamaya uğramıştı. COVID-19 pandemisi de projeyi olumsuz etkilemişti. Ancak son dönemlerde inşaat çalışmaları yeniden hız kazanmış durumda.

ORTA DOĞU’NUN YENİ GÖZDESİ

Uzmanların yorumuna göre, Çin gibi ülkeler süper-yüksek binalar için sınırlamalar getirirken, Orta Doğu, sermaye gücü ve daha esnek düzenlemeleriyle rekor proje başvurularına olanak tanıyor. Jeddah Tower, Suudi Arabistan’ın ekonomisini çeşitlendirme planlarının bir parçası ve ülkenin Neom gibi büyük inşaat projeleri ile turizm yatırımları ile dikkat çekmeyi hedefliyor.