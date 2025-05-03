Jeff Bezos, 25 Milyon Amazon Hissesi Satacak

BEZOS’UN HİSSE SATIŞ PLANI

Amazon’un kurucusu ve dünyadaki en zengin ikinci insan olan Jeff Bezos, 2 Mayıs 2025’te yaptığı düzenleyici bildirimle birlikte, önümüzdeki 12 ay içinde toplam 25 milyon Amazon hissesi satmayı düşündüğünü duyurdu. Bu satışın, hisse başına 189,82 dolarlık kapanış fiyatıyla yaklaşık 4,75 milyar dolar bir gelir sağlaması öngörülüyor. Satış, Bezos’un Mart 2025’te kabul ettiği ve 29 Mayıs 2026’ya kadar geçerli olacak bir 10b5-1 işlem planı çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu plan, içeriden bilgiyle ticaret suçlamalarını önlemek amacıyla önceden belirlenmiş satış talimatları içeriyor.

BEZOS’UN HİSSE STRATEJİSİ

Bezos, Amazon’un en büyük bireysel hissedarı konumunda olup, Şubat 2025 itibarıyla yaklaşık 1,02 milyar hisse (şirketin yüzde 9,8’i) elinde bulunduruyor. Bu satışlardan sonra bile 926 milyon hisse ile şirketin yaklaşık yüzde 9’unu kontrol etmeye devam edecek. Bezos, 2024 yılı içerisinde de aktif bir satış stratejisi izlemiş ve Şubat ayında 50 milyon hisse (8,5 milyar dolar), Temmuz’da 25 milyon hisse (5 milyar dolar) ve Kasım’da 16,35 milyon hisse (3,37 milyar dolar) satmıştı. 2024 yılındaki toplam satışları ise 13,4 milyar doları aşmış durumda.

SATIŞIN ZAMANLAMASI VE PERFORMANS ANALİZİ

Bu duyuru, Amazon’un 2025 yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıklamasından hemen bir gün sonra gerçekleşti. Şirket, 155,7 milyar dolar net satış ve 17,1 milyar dolar kâr bildirdi. Ancak gelir artışının yüzde 9 ile Wall Street’in beklentilerinin altında kalması dikkat çekti. Amazon Web Services (AWS), yüzde 17 büyüyerek 29,27 milyar dolarlık bir gelir elde etti, ancak önceki çeyreğe göre belirgin bir yavaşlama gösterdi. Ayrıca, ABD’de Donald Trump’ın önerdiği gümrük tarifeleri, şirketin maliyetlerini artırabileceğine dair endişelere yol açtı. Amazon CEO’su Andy Jassy, tarifelerin potansiyel etkisinin belirsiz olduğunu ve düşük fiyatlı geniş ürün yelpazesine odaklanmanın hayati önem taşıdığını belirtti. Amazon hisseleri, 2025’te yüzde 15 değer kaybetmesine rağmen, yapay zekâ (AI) yatırımları sayesinde şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları aştı. Bezos’un satış planı, hisse fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde nakit akışını sağlama stratejisini simgeliyor.