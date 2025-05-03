Jeff Bezos, 25 Milyon Amazon Hissesi Satacak

Jeff Bezos’un Hisse Satış Planı

Jeff Bezos, 2 Mayıs 2025’te yaptığı bir açıklamayla, önümüzdeki 12 ay içerisinde 25 milyon Amazon hissesi satmayı planladığını duyurdu. Bu satışın, hisse başına 189,82 dolar kapanış fiyatıyla yaklaşık 4,75 milyar dolar getirmesi bekleniyor. Satış, Bezos’un Mart 2025’te kabul ettiği ve 29 Mayıs 2026’ya kadar geçerliliğini koruyacak bir 10b5-1 işlem planı çerçevesinde gerçekleşecek. Bu plan, içeriden bilgiyle ticaret gibi suçlamaları önlemek için önceden belirlenmiş satış talimatları içeriyor.

BEZOS’UN HİSSE SATIŞ STRATEJİSİ

Bezos, Amazon’un en büyük bireysel hissedarı olarak, Şubat 2025 itibarıyla yaklaşık 1,02 milyar hisseye (şirketin yüzde 9,8’i) sahip. Bu satışın ardından dahi 926 milyon hisseyle şirketin yaklaşık yüzde 9’unu kontrol etmeye devam edecek. 2024 boyunca da agresif bir satış stratejisi izleyen Bezos, Şubat’ta 50 milyon hisse (8,5 milyar dolar), Temmuz’da 25 milyon hisse (5 milyar dolar) ve Kasım’da 16,35 milyon hisse (3,37 milyar dolar) satmıştı. Bu satışların toplamı, 2024’te 13,4 milyar doları aştı.

SATIŞIN ZAMANLAMASI VE AMAZON’UN PERFORMANSI

Duyuru, Amazon’un 2025 birinci çeyrek sonuçlarını açıklamasından bir gün sonra yapıldı. Şirket, 155,7 milyar dolar net satış ve 17,1 milyar dolar kâr bildirmiş olsa da, gelir artışı yüzde 9 ile Wall Street’in beklentilerinin altında kaldı. Amazon Web Services (AWS), yüzde 17 büyüyerek 29,27 milyar dolar gelir elde etmesine rağmen, önceki çeyreğe göre yavaşlama yaşadı. Ayrıca, ABD’de Donald Trump’ın önerdiği gümrük tarifeleri, şirketin maliyetlerini artırabileceği yönünde endişeler oluşturuyor. Amazon CEO’su Andy Jassy, tarifelerin etkisinin belirsiz olduğunu ifade ediyor ve düşük fiyatlı geniş ürün yelpazesine odaklanmanın önemini vurguluyor. Amazon hisseleri, 2025’te yüzde 15 düşüş gösterse de, yapay zeka yatırımları sayesinde şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları aştı. Bezos’un satış planı, hisse fiyatlarının yüksek seyrettiği bir dönemde nakde çevirme stratejisini temsil ediyor.