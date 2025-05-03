Jeff Bezos, 25 Milyon Hisse Satacak

BİLDİRİMİN DETAYLARI

Amazon’un kurucusu ve dünya genelinde en zengin ikinci kişi olan Jeff Bezos, 2 Mayıs 2025’te yaptığı bir düzenleyici bildirimle, gelecek 12 ay içinde 25 milyon Amazon hissesini satmayı planladığını açıkladı. Bu hisse satışı, hisse başına 189,82 dolar kapanış fiyatıyla toplamda yaklaşık 4,75 milyar dolar kazanç sağlaması bekleniyor. Satış, Bezos’un Mart 2025’te kabul ettiği ve 29 Mayıs 2026’ya kadar sürecek bir 10b5-1 işlem planı çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu plan, içeriden bilgiyle ticaret suçlamalarının önlenmesi amacıyla önceden belirlenmiş olan satış talimatlarını içeriyor.

BEZOS’UN HİSSE SATIŞ STRATEJİSİ

Bezos, Amazon’un en büyük bireysel hissedarı konumundadır ve Şubat 2025 itibarıyla yaklaşık 1,02 milyar hisse (şirketin yüzde 9,8’i) elinde bulunduruyor. Yapacağı bu satışlardan sonra da 926 milyon hisse ile şirketin yaklaşık yüzde 9’unu kontrol etmeye devam edecek. Geçtiğimiz yıllarda da agresif bir satış stratejisi izlemiş olan Bezos, 2024’te Şubat ayında 50 milyon hisse (8,5 milyar dolar), Temmuz ayında 25 milyon hisse (5 milyar dolar) ve Kasım ayında ise 16,35 milyon hisse (3,37 milyar dolar) satmıştı. Bu satışların toplamı, 2024 yılındaki kazançlarını 13,4 milyar doları aşmış durumda.

SATIŞIN ZAMANLAMASI VE AMAZON’UN PERFORMANSI

Bu duyuru, Amazon’un 2025 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladığı günün ardından geldi. Şirket, 155,7 milyar dolar net satış ve 17,1 milyar dolar kâr bildirdi. Ancak gelir artışı, yüzde 9 ile Wall Street beklentilerinin altında kaldı. Amazon Web Services (AWS), yüzde 17 büyüyerek 29,27 milyar dolar gelir elde etti fakat önceki çeyreğe göre yavaşlama gösterdi. ABD’deki Donald Trump’ın önerdiği gümrük tarifeleri, şirketin maliyetlerini artırma riski oluşturuyor. Amazon CEO’su Andy Jassy, tarifelerin etkisinin belirsiz olduğunu ve düşük fiyatlı geniş ürün yelpazesine odaklanmanın hayati önemde olduğunu ifade etti. Amazon hisseleri 2025’te yüzde 15 oranında bir düşüş yaşasa da, yapay zeka (AI) yatırımları nedeniyle şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları aştı. Bezos’un satış planı, hisse fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde nakde çevirmeyi hedefleyen bir strateji olarak kendini gösteriyor.