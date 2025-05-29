jelibon-paketinde-esrar-bulundu

HOLLANDA’DA JELİBON SKANDALI

Hollanda’da ilginç bir durum yaşandı. Kentte, dünyaca ünlü bir markaya ait jelibonları tüketen bir aile, kısa süre sonra rahatsızlık hissetmeye başladı. Aile, 1 kiloluk jelibon paketini bitirdikten sonra baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.

YÜKSEK MİKTARDA ESRAR BULUNDU

Hastanede gerçekleştirilen testlerde, aile üyelerinin kanında yüksek miktarda esrara rastlandı. Ailenin bu durumu fark etmesi üzerine, jelibonları incelemek için teste tabi tutmaya karar verdi. İncelemeler sonucunda, jelibonlarda esrar bulunduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Yetkililer, bu maddenin jelibonlara nasıl girdiğini anlamak için polis soruşturması başlatma gereği duydu. Esrarın orijinal ürünlerde mi yoksa sahte paketlerde mi bulunduğu konusunda belirsizlik sürüyor. Hollanda Gıda Güvenliği Kurumu (NVWA), yapılan testlerle bazı paketlerde esrar tespit edildiğini doğruladı ve vatandaşları bu ürünlerden uzak durmaları yönünde uyardı.

FİRMA GÜVENLİK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Üretici firma, durumu ciddiye aldığını ve tüketici güvenliğini ön planda tuttuğunu bildirdi. Polisle işbirliği yaparak, kontaminasyonun kaynağını araştıran firma, Ocak 2026 son kullanma tarihine sahip tüm jelibon paketlerini Hollanda’da toplatma kararı aldı. Diğer bölgelerdeki ürünlerin ise bu durumdan etkilenmediği ve güvenli olduğu açıklandı.