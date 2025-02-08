Jessica Alba Boşanma Davası Açtı

EVLİLİK SÜRECİ NEDENİYLE BİTMİŞTİR

Jessica Alba ile Cash Warren’ın 17 yıllık birlikte olmaları sonunda sona eriyor. Uzun zamandır iyi geçinmedikleri yönünde söylentiler dolaşmaya başladığında, birçok kişi bu mutlu çiftin ilişkisini sorgulamaya başladı.

BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Alba, üç çocuğun annesi olarak Warren ile birlikte geçirdiği uzun bir zaman diliminden sonra boşanma davası açma kararı aldı. 43 yaşındaki güzel oyuncu, boşanma dilekçesini ünlü avukat Laure Wasser aracılığıyla mahkemeye sundu. Bu, evliliklerindeki inişli çıkışlı süreçten sonra atılan önemli bir adım oldu.