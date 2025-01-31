Jet Motor Tasarım Yarışmasına Katılın

HAVACILIK VE MOTOR TEKNOLOJİLERİNE YENİ BİR ADIM

Havacılık gaz türbinli motor teknolojilerine ilgi duyan üniversite öğrencileri ve yeni mezun mühendisler, benzersiz bir yarışma ile yeteneklerini geliştirme ve gelecekteki teknolojileri şekillendirme imkanı buluyor. Geleceğin havacılık mühendislerini yetiştirme hedefiyle düzenlenen Jet Motor Tasarım Yarışması, katılımcılara yaratıcılıklarını ve teknik bilgi birikimlerini gerçek projelere yansıtma fırsatı sunuyor. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen bu yarışma, havacılıkla ilgilenen genç mühendislerin sektöre sağlam bir adım atmalarını ve kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını destekliyor.

İKİ YENİ KATEGORİYLE YARIŞMAYA HAZIRLANIN

Bu yıl heyecan verici iki yeni kategoriye odaklanan yarışmada, katılımcılardan Turbojet Motor Yanma Odası Tasarımı kapsamında 60 lbf libre itki üreten bir turbojet motor için yüksek irtifa ateşleme kabiliyetine sahip bir yanma odası geliştirmeleri bekleniyor. İkinci kategori olan Turbojet Motor Kontrol Ünitesi Tasarımı ise bir turbojet motoru için motor kontrol sistemi (MKS) tasarımına odaklanıyor. Yarışmaya katılan takımlardan, tasarım kriterlerine uygun bir yanma odası modülü geliştirmeleri ve tasarım raporlarını hazırlamaları, finalde ise tasarladıkları yanma odasının test düzeneğinde belirlenen performansı göstermeleri bekleniyor.

KATILIMCILAR İÇİN FIRSATLAR

Türkiye ve yurt dışındaki üniversitelerin mühendislik bölümlerinde lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim alan öğrenciler ve mühendislik bölümlerinden yeni mezun olup profesyonel olarak mühendislik mesleğini icra etmeyen adaylar yarışmaya katılabiliyor. Başvurular 20 Şubat’a kadar devam ederken, projeler dört ana aşamada değerlendiriliyor. Kavramsal Tasarım Raporu, Detaylı Tasarım Raporu, Final Sunumları ve Rig Testi sonuçlarına göre puanlanan projelerin her iki kategoride dereceye giren birincilerine 175 bin TL, ikincilerine 150 bin TL, üçüncülerine ise 125 bin TL olmak üzere toplamda 900 bin TL’lik ödül dağıtılıyor. Havacılık teknolojilerinde iz bırakmak ve geleceğin mühendisleri arasında yer almak isteyenler, TEKNOFEST 2025 Jet Motor Tasarım Yarışması’na katılmalı, fikirlerini hayata geçirmeli.