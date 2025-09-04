Gündem

Jhon Duran Dönüyor, Ameliyat Yok

jhon-duran-donuyor-ameliyat-yok

JHON DURAN’IN SAKATLIĞINDA SON DURUM

Fenerbahçe’nin kadrosuna Al-Nassr’dan kiralık olarak dahil ettiği Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı ve Süper Lig’deki Gençlerbirliği mücadelesini kaçırdı. Oyuncunun ameliyat olacağına dair çıkan iddialar gündemdeki yerini korurken, gerçekler ortaya çıktı. Duran’ın Benfica’ya karşı oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sonrası, ameliyat olacağı yönünde söylemler gündeme geldi.

AMELİYAT YERİNE KONSERVATİF TEDAVİ

Ancak yapılan açıklamalara göre, Kolombiyalı futbolcu ameliyat olmayacak ve tedavisi konservatif yöntemlerle sürecek. Duran’ın milli arada bireysel çalışmalara başlayacağı ve ara sonrasında takımla birlikte sahalara döneceği belirtildi. Teknik heyetin oyuncunun durumunu yakından izlediği kaydedildi.

DURAN’IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sezonun başında Al-Nassr’dan kiralanan 21 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 resmi karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Duran’ın takım üzerindeki etkisi dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Dünya

İtalyan Moda Devi Giorgio Armani Vefat Etti

Ünlü İtalyan moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında vefat etti. Armani, moda dünyasına kattığı yeniliklerle tanınıyordu.
Gündem

21 İlde FETÖ Operasyonu: 25 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ildeki FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 41 kişiden 25'inin tutuklandığını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.