Jhon Duran Dönüyor, Ameliyat Yok

JHON DURAN’IN SAKATLIĞINDA SON DURUM

Fenerbahçe’nin kadrosuna Al-Nassr’dan kiralık olarak dahil ettiği Jhon Duran, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşadı ve Süper Lig’deki Gençlerbirliği mücadelesini kaçırdı. Oyuncunun ameliyat olacağına dair çıkan iddialar gündemdeki yerini korurken, gerçekler ortaya çıktı. Duran’ın Benfica’ya karşı oynadığı maçta yaşadığı sakatlık sonrası, ameliyat olacağı yönünde söylemler gündeme geldi.

AMELİYAT YERİNE KONSERVATİF TEDAVİ

Ancak yapılan açıklamalara göre, Kolombiyalı futbolcu ameliyat olmayacak ve tedavisi konservatif yöntemlerle sürecek. Duran’ın milli arada bireysel çalışmalara başlayacağı ve ara sonrasında takımla birlikte sahalara döneceği belirtildi. Teknik heyetin oyuncunun durumunu yakından izlediği kaydedildi.

DURAN’IN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sezonun başında Al-Nassr’dan kiralanan 21 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 resmi karşılaşmada 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Duran’ın takım üzerindeki etkisi dikkat çekiyor.