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Joan Collins Hem Aşkta Hem İşte

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JOAN COLLINS’İN GÜÇLÜ SEVİYESİ

Bu zamana kadar hayatta kalabilen birçok kişi, emeklilik dönemlerine göz atarak huzur içinde yaşamayı tercih ediyor. Çalışmayı bırakmanın ötesinde, kalan zamanlarını genellikle çocukları ve torunlarıyla bir arada geçirmek istiyorlar. Ancak, bu durum Joan Collins için geçerli değil.

UFKUNU AÇAN BİR KARIYER

Sinemanın ve televizyon dünyasının zaman içinde parlayan yıldızlarından biri olan Joan Collins, yıllara meydan okuyarak kariyerine devam ediyor. O, emekliliği düşünmeden hem aşk hem de iş için mücadele eden bir isim olarak karşımıza çıkıyor.

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