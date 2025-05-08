Joe Biden: Donald Trump’ın Kötü 100 Günü

JOE BIDEN’IN AÇIKLAMALARI

Eski ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık seçimlerinin ardından ilk kez halka hitap etti. Donald Trump’ın ilk 100 gündeki icraatlarını eleştirirken, “Herhangi bir başkanın geçirdiği en kötü 100 günü geçirdi” diyerek halefine yüklenmeyi tercih etti. Biden, seçimleri kaybetmesi hakkında, “Sorumluluğu alıyorum. Çünkü ben görevdeydim ve o kazandı” şeklinde bir açıklama yaptı. Eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in Trump’a karşı kaybetmesini ise şaşırtıcı bulmadığını ifade etti. Biden, “Başkan yardımcısının başkan olmak için nitelikli bir kişi olmadığını düşündüğüm için değil ama cinsiyetçi bir yol izledikleri için şaşırmadım. Gerçekten de melez bir kadının ülkeyi yönetemeyeceği fikrini savunan bu kadar başarılı ve tutarlı bir kampanya görmemiştim. Ve bunu oldukça iyi oynadılar” dedi.

MÜNAZARA PERFORMANSI VE SAĞLIK ENDİŞELERİ

Biden, özellikle geçtiğimiz haziran ayında Trump ile gerçekleştirdiği ve sonrasında yarıştan çekilmesine neden olan kötü münazara performansı konusunda yöneltilen sağlık endişelerine yanıt verdi. “Yarıştan çekilmemin tek nedeni bölünmüş bir Demokrat Parti istememdi” diyerek açıklamasına devam etti. “Hayatım boyunca çok fazla münazara kaybetmedim. Bunu yapmakta oldukça iyiydim. Hastaydım, mazeretim yok. Kötü, çok kötü bir gece geçirdim” ifadesini kullandı. Biden ayrıca, başkanlığının son yılında akli sağlığıyla ilgili gerileme yaşadığına dair çıkan haberlere de karşı çıkarak, “Bunlar yanlış şeyler. Bunu destekleyecek hiçbir şey yok” dedi.