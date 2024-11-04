“José Mourinho: Fenerbahçe’ye Gelmezdim”

JOSE MOURINHO’NUN ÇARPICI AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile oynanan maçın ardından hakemlere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Mourinho, “Atilla Karaoğlan’ı sahada görmedik, genç bir hakem vardı ama arka plandaki hakem Atilla Karaoğlan’dı. Görünmeyen bir adam olmasına rağmen maçın en önemli adamı olmayı başardı. Tüm Fenerbahçeliler adına konuşuyorum; onu istemiyoruz, VAR hakemi veya saha hakemi olarak istemiyoruz, özellikle VAR hakemi olarak istemiyoruz.” şeklinde ifadeler kullandı.

SİSTEME KARŞI MÜCADELE EDİYORUZ

Mourinho, sistemin kendilerine karşı işlediğini belirterek, “Çok güçlü insanlara karşı kazandık. Pes etmeyeceğiz. Beni buraya getiren Fenerbahçeliler’e kızıyorum; anlattıklarının tamamını bilseydim, Fenerbahçe’ye gelmezdim. Fenerbahçe ailesi her şeyin farkında.” dedi.

KART POZİSYONUNA TEPKİ

Mourinho, Osayi’ye yapılan faulü eleştirerek, “Osayi’ye yapılan kırmızı kart değil miydi? Karaoğlan çay mı içiyordu o esnada? Türk çayı mı içiyordu? Bizim bunlara artık gülmemiz gerekiyor. Ciddiye almamak gerekiyor.” diye konuştu. Son olarak, “Bunu siz Türklerin konuşması gerekiyor. Burası benim ülkem değil. Ama siz Türkler konuşmalısınız.” ifadelerini ekledi.