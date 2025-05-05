José Mourinho: Lig Sonucu Başlangıçta Belli

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş’ın galibiyetini hak etmediğini düşündüğünü ifade etti. Mourinho, “Bugün maça baktığımızda bir takım maçı kazanmak istedi, basit gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ama kaybetmeyi hak etmedik” dedi.

MAÇIN İKİNCİ YARISI DAHA İYİYDİ

Mourinho, karşılaşmada yaşananlarla ilgili olarak, “Organize anlamda savunma yaptılar. Bir önceki Galatasaray maçında aynı strateji ile çıkacaklarını düşündük ve bununla ilgili sıkıntı yaşamayacağımızı düşündük.” şeklinde konuştu. Penaltı kararları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Mourinho, “Bugün verilen penaltı, En-Nesyri’ye verilmeyen penaltı… Konuşmaktan yoruldum! Kaybetmeyi hiç hak etmedik” ifadelerini kullandı. İlk yarıda bir hayli top kaybı yaşadıklarını belirten Mourinho, ikinci yarıda ise daha iyi oynamaya başladıklarını ifade etti.

LİGİN SONU ŞAŞILMADIK BİR DURUMDU

Mourinho, ligin sonucunun daha başlamadan belirlenmiş olduğunu savunarak, “Evimizde son maçlarda kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu ama bu ligin sonu başlamadan belliydi” dedi. Ayrıca, lehlerine verilmesi gereken bir penaltı olduğunu dile getiren Mourinho, “Bunu konuşmak bile istemiyorum. Sezon boyunca onlarca kez oldu ve verilmedi. Kaybetmeyi hak etmediğimizi düşünüyorum. Kalemizi bulan bir şutları bile yok” şeklinde konuştu.

GALATASARAY KONUSU SAKINCALI

Jose Mourinho, Galatasaray hakkında bir değerlendirme yapmaktan kaçınarak, “Onlar hakkında konuşmayacağım. Lig hakkında konuşabilirim. Sezon boyunca bununla ilgili konuştum ve değişmeyeceğim” dedi. Fenerbahçe’nin mental olarak güçlü bir yapı karşısında zorlandığını vurgulayan Mourinho, “Oyuncular da bunu hissediyor. İstedikleri şeyi kazanmanın imkansız olduğunu biliyorlar” şeklinde konuştu.

GELECEK SEZONLA İLGİLİ GÜNDEM YOK

Son olarak, “Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz. Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır” diyerek, gelecek sezonla alakalı herhangi bir açıklama yapmadı.