Jose Mourinho: Avrupa Ligi’ne Devam Edebiliriz

FENERBAHÇE, AVRUPA LİGİ’NE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz’in Benfica takımına 0-0 biten ilk maçın ardından deplasmanda 1-0 yenilerek Avrupa Ligi’nde mücadeleye devam ediyor. Maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

MAÇI KAYBETTİK, GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞIYDIK

Mourinho, yaptığı açıklamada “Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik” ifadesini kullandı. Deneyimli teknik adam, ayrıca, “Daha güçlü olan taraf kazandı. İlk yarıda iyi değildik, ritimle baş edemedik. İkinci yarıda daha iyiydik, maçın sonunda net pozisyonlara girdik ama yeterli olmadı. İkinci yarıda onurlu bir duruş sergiledik ama ilk yarıdaki performanslarıyla hak ettiler” dedi.

AVRUPA LİGİ’NDE BAŞARILI OLMA POTANSİYELİMİZ VAR

Mourinho, Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebileceklerini de belirtti. “Şampiyonlar Ligi’nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi’nde finale kadar gidebiliriz” şeklinde konuştu.

SAVUNMA PROBLEMLERİ VE VİDEO ANALİZİ

Luz Stadı’ndaki basın toplantısında, maçın 10. dakikasında sakatlanan Semedo hakkında da konuşan Mourinho, bu oyuncunun takım adına önemli olduğunu kaydederek, “Semedo’nun erken çıkması mağlubiyete bahane olamaz” dedi. Benfica eşleşmesinin başlangıcındaki durumu hatırlatan Mourinho, “Benfica daha güçlü, daha tecrübeli bir takım” diyerek rakibin kalitesine vurgu yaptı.

MAÇIN BÜTÜNÜ GÖRMEK GEREKİYOR

Mourinho, “Birinci maçta her iki takım da eşitti, bu maçta ise Benfica daha iyiydi. İkinci yarıda belki biraz daha iyiydik. Maçı kontrol ettiğimiz esnada 10 kişi kaldık. Bu dakikadan sonra da oyunu kaybettik” ifadesini kullandı.

KIRMIZI KART VE SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

Talisca’nın kırmızı kartının takım üzerinde olumsuz bir etki yarattığını söyleyen Mourinho, Nelson’un sakatlanmasını ve Talisca’nın kırmızı kartını mağlubiyetin nedenlerinden biri olarak değerlendirmek istemediğini belirtti.

AVRUPA LİGİ’NDE İLERİ GİDEBİLİRİZ

Mourinho, Avrupa Ligi’nde geçmişte iyi bir performansa sahip olduklarını hatırlatıp, “Avrupa Ligi çerçevesinde hazır olmamız önemli. Bu yıl da elimizden geleni yapacağız. İyi takımlar arasında Porto da var” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER

Maçın tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu’na dair soruları yanıtlayan Mourinho, “Kendisi Benfica’nın sporcusu. İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı” diyerek Kerem’in performansını övdü. “Benfica bu golle turu geçti. Benfica’nın fizik gücü yüksek” diyerek, Benfica’nın kadrosundaki oyuncuların fiziksel üstünlüklerini vurguladı.