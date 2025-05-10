Jose Mourinho’dan İlginç Açıklamalar!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı ve maçı 4-1’lik skorla kazandı. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadele sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

HAKEMİ KONUŞMAK İSTEMİYORUM

Mourinho, maçla ilgili değerlendirmelerde bulunmak istemediğini belirterek, “Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum.” dedi.

ŞU ANDA BUNU İSTEMİYORUM

Devamında ise Mourinho, “Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi. Çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler. Bizi çok mutlu etmedi galibiyet ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız.” şeklinde ifadeler kullandı.

ALİ KOÇ’UN SÖZLERİ ÜZERİNE

Basın toplantısında Ali Koç’un oyuncu talebi ve transfer konusundaki açıklamalarına yönelik soruya Mourinho, “Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar.” dedi.

HERKES GÖRDÜ

Mourinho, gelecek sezon devam etme durumu ve yönetimle ilgili görüşmeler yapıp yapmadığı hakkında sorulan soruya da yanıt verdi. “Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakem uluslararası VAR hakemi çağırdı basit penaltıyı göstermek için. UEFA’da pek çok maçta görev yapmış VAR hakemine ‘sen yanlış biliyorsun’ diyerek penaltıyı vermemesi; bu sezon kaç defa oldu bilmiyorum. Kazanamamış olsaydık şimdi Fenerbahçe’nin kötü oynadığını ve hata yaptığını konuşacaktık. Ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Bununla ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Herkes gördü.” diye konuştu.

MASADA KALAN OYUNCULARI BELİRLİYORUM

Bu sezon 31 farklı 11 ile sahaya çıkıldığı hatırlatılınca Mourinho, “25 adet bozuk param var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11’e yazıyorum. Hafta içi de İstanbul’da gece kulüplerine gidiyorum. Masada kalan oyuncuları 11 olarak belirliyorum.” şeklinde cevap verdi.