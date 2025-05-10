Jose Mourinho’dan İlginç Açıklamalar!

Fenerbahçe’nin Başakşehir ile karşılaştığı maç sonrasında Mourinho’nun açıklamaları

FENERBAHÇE’NİN GALİBİYETİ VE MOURINHO’NUN YORUMLARI

Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadele sonucunda Fenerbahçe, rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. Maçın hemen ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

HAKEM KONUSUNA DEĞİNMİYORUM

Mourinho, açıklamalarına “Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum” sözleriyle başladı. Hakemle ilgili bir şeyler söylemek istemediğini belirten Mourinho, “Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum” dedi.

TAKIMIM BENİ BEKLENTİLERİMİ KARŞILADI

Devam eden açıklamalarında, “Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmuş oluyorum. Şu anda bunu istemiyorum. Takımımla ilgili konuşmak istiyorum. Takımım beklediğim gibiydi, çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar. Galibiyeti hak ettiler. Bu, bizi çok mutlu etmedi ama daha iyi hissettirdi. Biraz daha iyi bir modda olacağız” ifadelerini kullandı.

ALI KOÇ’UN AÇIKLAMALARINA YANIT VERDİ

Ali Koç’un 4 oyuncu talebinden bahsetmesi üzerine bir soru yöneltilen Mourinho, “Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar” yanıtını verdi. Ayrıca Türkiye’de gazeteci arkadaşının olmadığını ve istediği zaman sesini açıp kapatamayacağını da ekledi.

MAÇTA GÖRÜLEN HATALAR

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, yönetimle olan görüşmeleri ve gelecek sezonla ilgili durumu soran muhabirlere ise Mourinho, “Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Orta hakem, uluslararası VAR hakemini çağırarak basit penaltıyı göstermişti. UEFA’da pek çok maçta görev yapmış bir VAR hakemine ‘sen yanlış biliyorsun’ diyerek penaltıyı vermemesi; bu sezon kaç defa oldu bilmiyorum. Kazanamamış olsaydık şimdi Fenerbahçe’nin kötü oynadığını, hata yaptığını konuşacaktık. Ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Bununla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Herkes gördü” şeklinde yanıt verdi.

MASADA KALAN OYUNCULARLA UYGULAMA YAPILIYOR

Fenerbahçe’nin bu sezon 31 farklı 11 ile sahaya çıktığı hatırlatıldığında Mourinho, “25 adet bozuk param var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11’e yazıyorum. Haftaiçi de İstanbul’da gece kulüplerine gidiyorum. Masada kalan oyuncuları 11 olarak belirliyorum” şeklinde esprili bir dille yanıtladı.