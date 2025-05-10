Jose Mourinho’dan İlginç Açıklamalar Geldi!

MAÇIN SONUCU VE GALİBİYET

Süper Lig’in 35. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda karşılaştı ve maçı 4-1’lik skorla kazandı. Fatih Terim Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadele sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

HAKEM ÜZERİNE YORUM YAPMAK İSTEMİYOR

Mourinho, “Maç hakkında konuşmak istemiyorum, sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum. Maçla ilgili konuşursam hakemi de konuşmam gerekecek, bunu istemiyorum.” diyerek hakemle ilgili bir yorumda bulunmak istemediğini ifade etti. Ardından, takımının performansına vurgu yaparak, “Takımım beklediğim gibiydi çünkü onlar kulübü umursuyor ve bugün ellerinden geleni yaptılar, galibiyeti hak ettiler.” dedi. Mourinho, galibiyetin kendilerini çok mutlu etmediğini ancak “daha iyi hissettirdiğini” dile getirdi.

TRANSFER KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPMADI

Ali Koç’un, transfer talepleriyle ilgili sorular üzerine Mourinho, “Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu, kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum.” açıklamasında bulundu. Kendi gazeteci arkadaşlarının olmadığını paylaşan teknik adam, “İstediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim.” ifadesini kullandı.

MUSABAKAYI HERKES GÖRDÜ

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında geleceği ile ilgili sorulara Mourinho, “Bugünkü maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti. Uluslararası VAR hakemi çağırıldı basit penaltıyı göstermek için.” dedi. Penaltının verilmemesi üzerine, “Kazanamamış olsaydık şimdi Fenerbahçe’nin kötü oynadığını, hata yaptığını konuşacaktık.” ifadesinde bulundu. Herkesin durumun farkında olduğunu ekledi.

KADROYU BELİRLEME ŞEKLİ

Fenerbahçe’nin bu sezon 31 farklı 11 ile sahaya çıkmasıyla ilgili soruya Mourinho, “25 adet bozuk param var ve hepsini havaya atıyorum. Bazıları masada kalıyor, bazıları yere düşüyor. Masada kalanları 11’e yazıyorum.” diyerek ilginç bir benzetme yaptı. Hafta içi de İstanbul’da gece kulüplerine gittiğini belirterek, masada kalan oyuncuları 11 olarak belirlediğini vurguladı.