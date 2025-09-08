Jose Mourinho, Fenerbahçe’yi Takibi Bıraktı

MOULINHO’DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho, dikkat çekici bir adım attı. Portekizli teknik adam, Instagram hesabından Fenerbahçe’yi takipten çıktı. Geçtiğimiz günlerde kulüp, Mourinho ile yolların resmen ayrıldığını açıklamıştı. Ayrılığın ardından Fenerbahçe kulüp başkanı Ali Koç, neden ayrıldıklarını kamuoyuna duyurdu.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Ali Koç, yaptığı açıklamada Mourinho’nun oyun felsefesine vurgu yaptı. Türkiye’de daha baskın bir futbol oynama hedeflerini dile getirerek bu nedenle ayrılık sürecine girdiklerini ifade etti. Koç’un açıklamalarından “Jose Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada” sözleri dikkat çekiyor. Koç, “Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk” diyerek Mourinho’nun oyun stiline ilişkin detaylar paylaştı. Ayrıca, “Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık” ifadesini kullandı.

MOURINHO’NUN FENERBAHÇE’DEKİ PERFORMANSI

Yaşanan bu sürecin ardından Mourinho’nun sosyal medya üzerindeki hareketi izleyiciler tarafından takip edildi. Fenerbahçe ile çeşitli kulvarlarda 62 maça çıkan Jose Mourinho, bu süreçte 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet kaydetti.