Jose Mujica Hayatını Kaybetti

ÖLÜM HABERİ

Uruguay Devlet Başkanı Yamandu Orsi, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, halk arasında “Pepe” olarak bilinen Jose Mujica’nın başkent Montevideo’da yaşamını yitirdiğini duyurdu. Orsi, Mujica’nın vefatına ilişkin “Yoldaşımız Pepe Mujica’nın vefatını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Başkan, militan, lider ve önder… Seni çok özleyeceğiz sevgili ihtiyar adam. Bize verdiğin her şey ve halkına duyduğun derin sevgi için teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.

SAĞLIK DURUMU

Mujica, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada sağlık durumunun kötüye gittiğini aktarmıştı. Özellikle 2021 yılında, yemek borusunda (özofagus) kötü huylu bir tümör teşhis edildiğini bildirmiş ve bu nedenle aktif siyasetten çekildiğini söylemişti.

MÜTEVAZI YAŞAM TARZI

Son yıllarını Montevideo’nun kırsal kesimindeki sade çiftliğinde geçiren Mujica, 2009’da devlet başkanlığı seçimlerini kazanarak 2010-2015 yılları arasında Uruguay devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Görev süresi boyunca mütevazı yaşam tarzı, alçakgönüllülüğü ve halkla iç içe olmasıyla dünya genelinde tanınmış ve saygı görmüştü.