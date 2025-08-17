Gündem

Jrokez Hayatını Kaybetti

OĞUZHAN DALGAKIRAN’IN TRAJİK OLAYI

Kick üzerinden yaptığı yayınlarla tanınan ‘Jrokez’ lakaplı Oğuzhan Dalgakıran, bugün akşam saatlerinde Ankara’daki evinin balkonundan dengesini kaybedip aşağıya düştü. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 26 yaşındaki Dalgakıran’ın hayatını kaybettiğini doğruladı.

JROKEZ KİMDİR?

Gerçek adı Oğuzhan Dalgakıran olan Jrokez, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda adım attı. Bir dönem Kendine Müzisyen’in de yer aldığı “Twitch Erik Dalı” grubunda aktif olarak yer aldı. Ardından yayınlarını Kick platformuna taşıdı. Jrokez, çoğunlukla oyun yayınları ve sohbet içerikleriyle dikkat çekiyor. Twitch’teki yayın kariyeri süresince yaklaşık 675 bin takipçiye ulaşmışken, son zamanlarda yoğun olarak yayın yaptığı Kick platformunda yaklaşık 118 bin takipçisi bulunuyor.

