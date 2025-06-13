Juventus, İgor Tudor’un Kontratını Uzattı

JUVENTUS, İGOR TUDOR İLE SÖZLEŞME UZATTI

İtalya’nın 1. Futbol Ligi’nde mücadele eden Juventus, teknik direktör Igor Tudor’un sözleşmesini uzattı. Kulüp, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Hırvat teknik adamın sözleşmesinin 1 yıl opsiyonla birlikte 30 Haziran 2027’ye kadar uzatıldığını duyurdu.

TUDOR, MART AYINDAN BERİ TAKIMIN BAŞINDA

47 yaşındaki Tudor, Galatasaray, Lazio ve Marsilya gibi takımlarda çalıştıktan sonra Juventus’un teknik direktörlük görevine mart ayında başladı. Takımda yaptığı olumlu katkılar ile dikkat çeken Tudor, Juventus’un geleceği için önemli bir isim olmaya devam ediyor.