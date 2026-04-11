Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti’nin Sözleşmesi Uzatıldı

İtalya’nın önde gelen futbol takımlarından Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti’nin sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Açıklamada, “Toskanalı teknik direktörün Bianconeri ile olan sözleşmesinin 30 Haziran 2028’e kadar uzatılması resmen onaylandı.” ifadesine yer verildi.

JUVENTUS’UN PERFORMANSI

Geçtiğimiz yıl ekim ayında göreve başlayan Spalletti, bu sezon Juventus’un başında çıktığı 31 karşılaşmada 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 8 beraberlik elde etti.

LİG DURUMU

Juventus, Serie A’da 57 puanla 5. sırada yer alıyor.