Juventus Ve Atalanta 1-1 Beraber Kaldı

MAÇIN SONUCU VE OYUNCU PERFORMANSLARI

İtalya Serie A’nın 5. haftasında Juventus, Atalanta’yı ağırladı. Allianz Stadyumu’nda gerçekleşen mücadele, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı. Atalanta’nın golünü 45+1. dakikada Kamal Deen Sulemana attı. Juventus ise 78. dakikada Juan Cabal ile eşitliği sağladı. Atalanta’da Marten de Roon, 80. dakikada kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

KENAN YILDIZ’IN GÖSTERİSİ

Diğer yandan, Juventus’un genç milli futbolcusu Kenan Yıldız, maçta ilk 11’de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca oyunda kaldı. Bu sonuçla birlikte Juventus 11 puana ulaştı; ancak maç fazlasıyla liderlik koltuğunu alma fırsatını değerlendiremedi ve Napoli’nin arkasında 2. sırada yer aldı. Atalanta ise 9 puana çıkarak 3. sırada konumlandı.

BİR SONRAKİ MAÇLAR

Ligdeki bir sonraki hafta Juventus, Milan’ı konuk edecek. Atalanta ise Como’yu ağırlayacak.