Jwst, Galaksileri Görüntüledi

JWST’İN YENİ GÖRÜNTÜSÜ!

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), NASA ve Kanada Uzay Ajansı’nın işbirliğiyle geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden yeni bir görüntü yayımladı. Teleskop, sadece Ay’ın beşte biri genişliğindeki bir gökyüzü parçasına odaklanarak, 12 milyar ışık yılı mesafedeki binlerce galaksiyi tek bir karede yakaladı.

GALAKSİLERİN ÇEŞİTLİLİĞİ

Bu görüntüde, ışık noktalarının çoğunluğunu yıldızlar değil, çeşitli büyüklük ve biçimlerdeki galaksiler oluşturuyor. Bu galaksiler, evrenin oluşumundan bu yana geçen 13,8 milyar yıllık zaman çizelgesinde geçmişe bir pencere açıyor. JWST’nin sağladığı bu veriler, evrenin yapısını inceleyen ‘COSMOS-Web’ adlı uluslararası araştırma projesi çerçevesinde toplandı. Proje, galaksi kümelerinin oluşumunu ve evrendeki dağılımlarını anlamayı hedefliyor. Chandra X-Işını Gözlemevi’nden gelen verilerle bir araya getirilen görüntüler, bu alandaki en büyük galaksi grubunu işaret ediyor.