“Kärcher’in Yeni Guinness Rekoru.”

GUINNESS DÜNYA REKORU KIRILDI

Kärcher, 2023 yılına ait küresel perakende satış rakamlarına dayanarak, basınçlı yıkama makineleri kategorisinde en çok satan marka olarak bir kez daha Guinness Dünya Rekoru kırıyor. Bu, markanın bu kategori için kazandığı ikinci Guinness unvanı olma özelliğini taşıyor.

TEMİZLİK TEKNOLOJİLERİNDE LİDERLİK

Kärcher, 1950 yılında Alfred Kärcher tarafından Avrupa’nın ilk sıcak su basınçlı yıkama makinesinin icat edilmesiyle birlikte temizlik teknolojilerinde öncülük ediyor. 1984 yılında piyasaya sürülen HD 555 modeli, ev ve bahçe kullanımına yönelik ilk taşınabilir yüksek basınçlı temizleyici olma niteliği kazanıyor.

KÄRCHER MARKASI VE TEMİZLİK

Zaman içerisinde markanın ismi, yüksek basınçlı temizliğin sembolü haline geldi. Fransızca’da “le karcher” ifadesi günlük dilin bir parçası haline gelirken, Almanca’da ise “kärchern” fiili Duden sözlüğüne “yüksek basınçlı temizlik yapmak” anlamıyla dahil ediliyor.

YENİ ÜRÜNLERLE TEMİZLİK VERİMLİLİĞİ

Kärcher, geliştirdiği eco!booster başlığı sayesinde temizlik verimliliğini %50 artırıyor. Ayrıca, profesyonel sıcak ve soğuk su basınçlı yıkama makinelerini içeren yeni ürün serisi, ergonomi, dayanıklılık ve enerji verimliliği alanında önemli iyileştirmeler sağlıyor.