Kaan’ın Toplantısına Haluk Görgün Katıldı

TUSAŞ’TA KAAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TUSAŞ tesislerinde Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın değerlendirilmesi için bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantıya, Savunma Sanayii Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, programa katkı sunan yerli firma yöneticileri, Başkanlık ve TUSAŞ personeli katıldı. Açıklamada, “5. nesil savaş uçağımız KAAN’ın gelişimine emek veren tüm paydaşlara teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.