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Kabe’de Günlük Umre Rekoru Kırıldı

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Müslümanlar Ramazan ayını kutsal topraklarda geçiriyor. Manevi atmosferde vakit geçiren Müslümanlar, Kabe’ye büyük ilgi gösteriyor.

REKOR KIRILDI

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi (Harameyn) İşleri, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, “7 Mart’ta 500 bin kişi ile tarihin en yüksek günlük umreci sayısı kaydedildi” açıklamasını yaptı.

YENİ TEKNOLOJİLER KULLANILIYOR

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’nın haberine göre, Mescid-i Haram girişlerinde yüksek teknolojiye sahip hassas sensörler kullanılarak umreci sayıları anlık izleniyor. Yetkililer, bu yeni teknolojinin hac ve umre ziyaretleri sırasında kalabalık yönetimini “optimize etmeyi” ve giriş-çıkış akışını izleyerek daha verimli yönlendirme sağlamayı hedeflediğini belirtiyor.

ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Gelişmiş akıllı kameralar sayesinde giriş alanlarındaki hareketlilik anlık olarak takip ediliyor. Böylece yoğunluk yaşanan noktalar hızla belirlenerek daha etkili bir yönetim sağlanıyor. Harameyn İşleri Genel Başkanlığı, bu sistemin öncelikle ana girişlerde kullanılacağı ve ilerleyen süreçte Mescid-i Haram genelinde yaygınlaştırılacağı bilgisini verdi. Merkezi Mekke’de bulunan Harameyn İşleri Başkanlığı, Mekke ve Medine’deki kutsal alanlarla ilgili kurum ve organizasyonları bünyesinde barındırıyor.

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