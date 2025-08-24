Kabine Ahlat’ta Toplanacak Yarın

ERDOĞAN’IN AHLAT ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla yarın Bitlis’in Ahlat ilçesine gidecek. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bu özel günde Ahlat’ta toplanacak. Erdoğan, salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda halkla bir araya gelecek.

KABİNE TOPLANTISI GEÇEN YIL DA AHLAT’TA YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bir yıl önce de Malazgirt Zaferi etkinlikleri çerçevesinde Ahlat’ta bir araya gelmişti. Bu toplantı, 21 yıl aradan sonra Ankara dışındaki ilk kabine toplantısı olarak tarihe geçmişti. AK Parti hükümetleri döneminde, bakanlar kurulu 2003 yılında Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıldönümü dolayısıyla Sivas’ta toplanmış ve özel olarak Sivas’ın sorunları ile ihtiyaçlarını ele almıştı.

ANADOLU’NUN KAHRAMANLARINI YAD EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulunan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, ‘Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.’ Anadolu’yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz.” diye belirtti.