Kabine, Bugün Beştepe’de Toplanıyor

GÜNDEMDEKİ KRİTİK TOPLANTILAR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de bir araya geliyor. İki haftalık aradan sonra düzenlenecek olan toplantıda, iç ve dış politikaya dair önemli konular detaylı bir şekilde ele alınacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki (İBB) soruşturma süreci, hükümetin “Terörsüz Türkiye” vizyonu, Suriye’deki güncel durum ve Gazze’de yaşanan insani kriz, gündemin başlıca maddeleri arasında bulunuyor.

İBB SORUŞTURMASI: HUKUKİ VE GÜVENLİK DEĞERLENDİRMELERİ

Kabinede, İBB’de devam eden yolsuzluk ve terör bağlantılı soruşturmaların mevcut durumu kapsamlı bir biçimde ele alınacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandığı, fakat terörle bağlantılı suçlar sebebiyle tutuksuz yargılandığı bir süreçte toplantının en önemli başlığı olmayı sürdürecek. Bu kapsamda hukuki gelişmelerin yanı sıra, soruşturmanın güvenlik ve asayiş yönleri de gözden geçirilecek.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” HEDEFİ VE PKK’NIN TUTUMU

Hükümetin “Terörsüz Türkiye” hedefi, kabinenin bir diğer önemli gündem maddesini oluşturuyor. İmralı’dan gelen mesajın ardından PKK tarafından ateşkes ilan edilmiş, fakat hala silah bırakma konusunda somut bir ilerleme sağlanmamış durumda. Toplantıda, örgütün silah bırakma sürecine ilişkin olası yasal düzenlemeler, güvenlik politikaları ve bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar tartışılacak.

DISH POLİTİKADA YOĞUN GÜNDEM: SURİYE VE ABD

Suriye’de yeni yönetici Ahmet Şara ile yürütülen görüşmeler ve geçici anayasa süreci toplantıda ele alınacak dış politika konuları arasında yer alıyor. Türkiye’nin bölgedeki güvenlik stratejileri, PKK/YPG’nin mevcut durumu ile ABD’nin Suriye politikası üzerindeki son gelişmeler de gündeme taşınacak. Ankara’nın Şam ile olan ilişkileri ve bölgedeki dengeler, detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

GAZZE’DEKİ İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Gazze’de yaşanan insani kriz, bölgedeki durumun ciddiyetini artırmakta. Bu konunun da toplantıda ele alınması bekleniyor. Kabine ve katılımcılar, insani krizin boyutları ve Türkiye’nin bu konuda atabileceği adımları değerlendirecek.