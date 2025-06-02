Dünya

Kabine Bugün Toplanıyor: Gündem Neler?

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TOPLANTI DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanıyor. Bugün saat 14.00’te ‘Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında’ programına katılacak olan Erdoğan, programın ardından Etimesgut Havaalanı’ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçecek. Kabine toplantısının saat 15.00’te başlaması planlanıyor.

GÜNDEM MADDELERİ

Toplantının gündeminde, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, PKK’nin fesih kararı, İsrail’in Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırılar ve ekonomik gelişmeler yer alıyor. Ayrıca dış politikada yaşanan gelişmeler de toplantının önemli konuları arasında bulunuyor. Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında sürdürdüğü diplomasi trafiği kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Kabinede, Kurban Bayramı tatili süresince alınacak tedbirler de gündeme getirilecek.

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