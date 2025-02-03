Kabine Toplantısı 3 Şubat’ta Gerçekleşiyor

KABİNE TOPLANTISI TARİHİ VE GÜNDEMİ

Kabine toplantısının tarihi, Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ederken, yeni tarih açıklandı. Bu hafta gerçekleşecek olan Kabine toplantısında gündem; terörle mücadele, enflasyonla mücadele ve dış politika gibi önemli konular yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Normal şartlarda her 15 günde bir toplanan Kabine, son olarak 21 Ocak 2025’te bir araya gelmişti. Bu durumda yeni Kabine toplantısı 3 Şubat 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantının saat 15:30 civarında yapılması bekleniyor. Toplantı sona erdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak olan Kabine’nin ilk gündem maddesinin ekonomi olması planlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıklaması bekleniyor. Toplantıda enflasyondaki gelişmeler ve fiyat istikrarının sağlanmasına yönelik çabalar ele alınacak. Ayrıca, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki son operasyonlar da masada olacak. Ülke içerisinde düzenlenen terör ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar için de değerlendirmeler yapılacak.

Kabine’nin bir diğer önemli gündem maddesi de 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya’daki otel yangını faciası olacak. Yangına ilişkin detaylı bir inceleme ve otel denetimlerine yönelik atılabilecek adımlar toplantıda ele alınacak. Bunun yanı sıra, toplantıda Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes durumu değerlendirilecek ve Suriye’nin yeni yönetimiyle iş birliğini artırmak için atılacak adımlar üzerinde durulması bekleniyor.