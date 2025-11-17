Kabine Toplantısı Bugün Beştepe’de Gerçekleşiyor

kabine-toplantisi-bugun-bestepe-de-gerceklesiyor

Kabine, Beştepe’de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen askeri uçağın düşmesi, terörle mücadele süreçleri, ekonomik gelişmeler ve Gazze ile Suriye’deki son durumlar gündeme alınıyor.

UÇAK KAZASI

20 askerin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri’nden bir ekip görevlendirilmişti. Bu ekibin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından yapılan sunumda, kazaya ilişkin topladığı deliller ve ilk tespitleri kabineye ayrıntılı olarak aktarılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde atılan adımlar da toplantıda ele alınacak. PKK’nın silah bırakma kararı alıp Türkiye’den çekildiğini duyurması ile birlikte, sınır ötesi ve sahadaki gelişmeler de kabinede değerlendirilecek.

EKONOMİDE SON DURUM

Ekonomideki güncel gelişmeler de toplantının önemli maddeleri arasında yer alacak. Enflasyonla mücadele konusunda gelinen aşama ve atılması gereken adımlar hakkında değerlendirmeler yapılacak.

GAZZE’DE SON DURUM

Ateşkesin ardından Gazze’de devam eden insani kriz ve Suriye’deki güncel durum da görüşülecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek.

