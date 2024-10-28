Kabine Toplantısında Önemli Konular Değerlendirilecek

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI

Kabine, önemli konuları değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen bu toplantı, saat 15.25’te başladı.

TUSAŞ’A YÖNELİK SALDIRI DEĞERLENDİRİLECEK

TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının detayları, kabine toplantısında masaya yatırılacak. Ayrıca, Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan operasyonlar ve burada imha edilen çok sayıda terör hedefi de ele alınacak. Toplantı kapsamındaki görüşmelerde atılacak adımlar değerlendirilecek.

İsrail’in Gazze ile başlayan ve Lübnan’a kadar devam eden saldırıları, toplantının önemli başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını da yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıları kınayarak, “İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.” açıklamasında bulundu. Bölgedeki gerilim ve Türkiye’nin bu duruma karşı atacağı adımlar kabinede görüşülüyor.

EKONOMİK GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

Kabinede ayrıca, 2025 yılı bütçesi, orta vadeli programın etkileri ve enflasyonla mücadele konuları detaylı bir şekilde ele alınacak.