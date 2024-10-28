Kabine Toplantısında Terörle Mücadele Ele Alınacak

KABİNE TOPLANTISI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE YAPILACAK

Kabine, gündemdeki önemli konularla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki toplantının başkanlığını üstlenecek. Toplantının öncelikli gündem maddesi TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı olacak. 2 PKK’lı teröristin gerçekleştirdiği saldırıya dair yürütülen soruşturmada elde edilen son gelişmeler ele alınacak. Ayrıca TUSAŞ’a düzenlenen saldırının ardından süren sınır ötesi terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

TÜRKİYE’YE YENİ HAREKAT YOLU AÇILABİLİR

Irak ve Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’ye karşı gerçekleştirilen operasyonlarda elde edilen başarılar ve terör örgütüne yönelik muhtemel yeni hava harekatları toplantının bir başka gündem maddesi olacak. MİT’in SİHA’larla terör hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonlar, elde edilen istihbarat verileri ışığında değerlendirilecek.

Kabine toplantısında Orta Doğu’daki güncel durum da masaya yatırılacak. Özellikle İsrail’in yayılmacı saldırganlığı ve bölgede yaşanan gelişmeler hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılması planlanıyor. İran-İsrail ve İsrail-Lübnan hattındaki artan gerilim ile birlikte bu bölgedeki krizin Türkiye’ye olası etkileri detaylı bir şekilde ele alınacak.

Kabine Toplantısı’nda ayrıca 5 Eylül’de açıklanan Orta Vadeli Program çerçevesinde gelinen aşamanın gözden geçirilmesi yapılacak. Özellikle enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek adına atılacak adımlar ve bu doğrultuda bir yol haritası değerlendirilecek. Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konularının da toplantıda yer alması bekleniyor.