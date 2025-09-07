Kabine Yarın Gündemi Belirleyecek

TOPLANTI GÜNDEMİ

Kabine, yarın önemli başlıkları ele almak için yeniden bir araya gelecek. Beştepe’de düzenlenecek toplantının başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üstlenecek. Toplantıda, Suriye’deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomik meseleler gibi kritik konular gündemde olacak.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Suriye’deki terör örgütü SDG’nin, Suriye yönetimiyle entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi, Ankara’da rahatsızlık yaratıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu durumu “Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır.” şeklinde değerlendirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise “SDG bölgede kök salamayacak.” ifadesini kullanarak durumu netleştirdi. Bu bağlamda Suriye’de yaşanan güvenlik ve diplomasi gelişmeleri kabinede ele alınacak.

Kabine toplantısında enflasyonla mücadele çalışmaları ve ekonomik gelişmeler de masaya yatırılacak. Yeni eğitim ve öğretim yılı sürecindeki gelişmeler de gündemde bulunacak. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, işgal planları ve o bölgede yaşanan açlık sorunları toplantıda değerlendirilecek. Toplantının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.