Kabine Yarın Toplanacak! Gündemde Konular Var?

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Kabine, yarın önemli başlıkları görüşmek üzere bir araya geliyor. Beştepe’deki toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantıda Suriye’deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomi gibi konular ön planda olacak. Suriye’de terör örgütü SDG’nin, Suriye yönetimine entegrasyon taahhütlerini yerine getirmemesi Ankara’da tepkiye yol açtı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından gelen açıklamada, “Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

SURİYE’DEKİ GÜVENLİK GELİŞMELERİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “SDG bölgede kök salamayacak.” açıklamasıyla konunun ciddiyetine dikkat çekti. Suriye’deki güvenlik ve diplomatiye dair son gelişmeler, kabine toplantısında ele alınacak. Ayrıca, Terörsüz Türkiye sürecinin saha yansımaları ve PKK’nın silah bırakma süreci de gündemde yer alıyor.

Kabine toplantısında ayrıca enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların mevcut durumu, ekonomideki gelişmeler ve yeni eğitim-öğretim yılı süreci gibi konular değerlendirilecek. Bunun yanı sıra, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, işgal planı ve bölgede yaşanan açlık dramı da kabinede tartışılacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, halka sesleniş yapacak.