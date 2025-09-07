Kabine Yarın Toplanıyor

KABİNE TOPLANTISI YARIN GERÇEKLEŞECEK

Kabine, önemli konuları görüşmek üzere yarın bir araya gelecek. Beştepe’de düzenlenecek olan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Toplantının gündeminde Suriye’deki gelişmeler, Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomiye dair konular yer alacak.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER GÜNDEMDE

Suriye’de terör örgütünün uzantısı olan SDG, Suriye yönetimi ile entegrasyon taahhütlerini yerine getirmedi. Ankara, bu duruma ciddi bir tepki gösteriyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bu durumun “Suriye’nin birlik ve bütünlüğü ile ulusal güvenliğimize tehdit oluşturduğunu” ifade etmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise “SDG bölgede kök salamayacak.” mesajı vermişti. Suriye’deki güvenlik ve diplomatik gelişmeler kabine toplantısında ele alınacak.

Kabine toplantısında enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardaki son duruma dair bilgiler paylaşılacak. Ekonomideki güncel gelişmeler ve yeni eğitim öğretim yılı süreci de gündeme gelecek konular arasında bulunuyor. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, işgal planı ve bölgede yaşanan açlık sorunu da kabinede tartışılacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması gerçekleştirecek.