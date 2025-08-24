Kabine Yerini Ahlat’ta Aldı

Gündem

ERDOĞAN, MALAZGİRT ZAFERİ’Nİ KUTLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla yarın Bitlis’in Ahlat ilçesine gitmeyi planlıyor. Bunun yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de yarın Ahlat’ta toplanacak. Erdoğan, salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

KABİNE TOPLANTISI GEÇEN YIL DA YAPILMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, geçen yıl aynı tarihlerde Ahlat’ta bir araya gelmişti. Bu toplantı, kabinenin 21 yıl aradan sonra Ankara dışında düzenlediği ilk toplantıydı. Daha önce AK Parti hükümetleri döneminde bakanlar kurulu, Sivas Kongresi’nin 84’üncü yıldönümü nedeniyle 2003 yılında Sivas’ta toplanmış ve Sivas’ın sorunları ve ihtiyaçları üzerinde durulmuştu.

Anadolu’yu Vatan Haline Getirenleri Unutmuyoruz

Erdoğan’ın programına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “Cumhurbaşkanımızın altını çizerek belirttiği üzere, ‘Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.'” şeklinde konuşarak, Anadolu’yu vatan haline getiren tüm kahramanları, şehitleri, gazileri ve gönül sultanlarını rahmetle, şükranla yad ettiklerini ifade etti.

